فنون ومشاهير

تأكيد تصوير موسم ثالث: تغيير مفاجىء في أحداث "عروس بيروت"!

Lebanon 24
14-07-2021 | 12:00
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تم تأكيد تصوير موسم ثالث من مسلسل "عروس بيروت" من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وذلك بناءً على رغبة الجمهور .

 

وفي هذا الإطار علمت "نواعم" أن فريق عمل مسلسل "عروس بيروت" يفكر في نهاية مختلفة لأحداث الموسم الثالث من العمل، بعيداً عن نهاية أحداث النسخة التركية التي انتهت بوفاة "الست ليلى" التي تجسدها تقلا شمعون ضمن أحداث النسخة اللبنانية من العمل.

 

ويضع حالياً فريق كتابة المسلسل الخطوط النهائية للعمل لبدء تصويره نهاية الشهر القادم فور عودة الممثل ظافر العابدين من إجازته السنوية مع أسرته.

 

على صعيد آخر، أنهت كارمن بصيبص تصوير مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد "البريئة" الذي تشارك من خلاله في أولى تجاربها الدرامية في الدراما القصيرة عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية.

 

والعمل صُوّر في بيروت، وتدور أحداثه حول شابة تُدعى "ليلى" تتعرّض لحادث يغيّر مسار حياتها؛ فبعد أن كانت تعيش حياةً هادئة بلا مشاكل أقرب للمثالية، يتغيّر مسار حياتها بعد الحادث لتبدأ البحث عن الماضي وحلّ الكثير من الألغاز التي قابلتها عن طريق الصدفة.

 

 

 

المصدر: نواعم
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