طلاق زينة مكي يعود الى الواجهة مجدداً.. صورة وتعليق يثيران حيرة المتابعين

أعادت الممثلة زينة مكي مسألة إنفصالها عن الملحن نبيل خوري إلى الواجهة مجدداً بسبب صورة نشرتها عبر تطبيق انستغرام وتعليق أثار حيرة متابعيها.

وأحدثت زينة جدلاً واسعاً بمنشور سخرت منه كُتب فيه: "أحتاج مفاجأة تحرك مشاعري الميتة، بس ما تكون مصيبة"، لتفتح الباب للمزيد من الأسئلة وحيرة جمهورها عن مصير حياتها الزوجية، خاصة أنها لم تعلن أو تنفي الخبر إلى الآن.

وكانت مكي قد فاجأت الجميع في وقت سابق، بإقدامها على حذف صورها التي جمعتها بزوجها الفنان من حسابها في "إنستغرام"، وما زاد من الشكوك حول انفصالهما السريع إقدام خوري على الخطوة نفسها وحذف صورهما أيضاً.