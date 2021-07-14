فنون ومشاهير

طلاق زينة مكي يعود الى الواجهة مجدداً.. صورة وتعليق يثيران حيرة المتابعين

Lebanon 24
14-07-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-842624-637618543772747329.jpeg
Doc-P-842624-637618543772747329.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعادت الممثلة زينة مكي مسألة إنفصالها عن الملحن نبيل خوري إلى الواجهة مجدداً بسبب صورة نشرتها عبر تطبيق انستغرام وتعليق أثار حيرة متابعيها.

 

 
 

وأحدثت زينة جدلاً واسعاً بمنشور سخرت منه كُتب فيه: "أحتاج مفاجأة تحرك مشاعري الميتة، بس ما تكون مصيبة"، لتفتح الباب للمزيد من الأسئلة وحيرة جمهورها عن مصير حياتها الزوجية، خاصة أنها لم تعلن أو تنفي الخبر إلى الآن.

 

وكانت مكي قد فاجأت الجميع في وقت سابق، بإقدامها على حذف صورها التي جمعتها بزوجها الفنان من حسابها في "إنستغرام"، وما زاد من الشكوك حول انفصالهما السريع إقدام خوري على الخطوة نفسها وحذف صورهما أيضاً.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:10 | 2021-07-15
05:00 | 2021-07-15
03:00 | 2021-07-15
02:00 | 2021-07-15
23:00 | 2021-07-14
16:05 | 2021-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website