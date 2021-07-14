ممنوع ارتداء "الشورت".. روبي تضع شروطا لحضور حفلها! (صورة)

أعلنت الفنانة روبي، عن عدة شروط لحضور حفلها القادم الذي يقام بالساحل الشمالي يوم الجمعة المقبل الموافق 16 تموز.

ونشرت روبي عبر خاصية الستوري على إنستغرام، صورة لشروط حضور الحفل، وكانت كالتالي: "الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما.. للثنائيات فقط (كابلز).. لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية".

كما جاء في شروط حضور الحفل: "يسمح بارتداء التربون.. لا يسمح باستخدام العنف.. يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء".

يذكر أن أخر أعمال روبي أغنية "قلبي بلاستيك" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" كلمات وألحان محمد يحيى.