ريما الرحباني تنفجّر غضباً: "سكتنالو سكتنالو آخر شي هانني"

وجهت ريما الرحباني، إبنة الفنانة فيروز رسالة إلى كل من ينتقدها أو يشتمها من خلال ما تكتبه عبر صفحتها على "فيسبوك". وكتبت عبر منشور ما يلي:

"بفهم إنّو كتير ناس ما بيحبّوني.. وأكتر بعد بيكرهوني وأكتر بعد بيحسدوني.....وبفهم كمان إنّو كتار اللي بيسبّونيإشي بالمجلات إشي بالجرايد إشي ع المحطات ع أنواعاإشي ع مواقع التواصل....... بعرف بعرف...صحيح ما بتابع بس بعرف! وما بيهمّني تابع ولا بيعنيلي تابعسبق وقلتا بكتب بوستي وبمشي ع طولاو بشتغل شغلي وبمشي ع طولما بوقف عند ردّات الفعل لا المنيحة ولا العاطلةبوقف فقط عند إحساسي وضميري وواجباتي والشي اللي مآمنة فيهوبتعرفوا إنتو ما بدّو مين يقلّكن الأيمان إجمالا بيكون أعمى!ما بيسمَع ولا بيقشَع حولو وحواليه. إءْغير هيك ماشية ع طول.. وأبي ما بيفارقني بحسّو دايما دايرني من فوقاي اي متلما عم خبّركنذونك،قلنا انو كل الأشيا والأشايا بفهمابس اللي ما عم إفهمو، ليه في بعض الإخوان،رغم وسع الارض والدني، ورغم وسع المواقع اللامحدودة،بيصرّوا إصراراً يجوا يغنّوا العدّية الحافظينا ع بروفايلي!العمى صحيح شو عينن ضيقة!يا حلوين شو بدّكن فيه هالبروفايل؟ وشو مقعّدكن عليه ليل نهار؟العمى انا ما بواظب عليه قدّكن! شو في؟ شو صاير معكن؟بفهم تكونوا حشّورين بس ما بفهم ليه بتصرّوا توسخولي بروفايلي؟ شه!يعني بلا معلمية، ما انا شي فوت عليه، رح إشطفو طبيعي!روحوا بعِبعُوا شبعتكن وين ما بدّكن! إشمعنى هون؟ ها؟؟؟؟هلق صحيح اوقات اذا عندي وقت بتكتِك بهيك تعليقات لأن بتسلىبس مش دايما عندي وقت!سو،الشطف أحلى شيبدّكن ومصرّين توصلولي حقدكن؟ والله حافظتو ومش فارقة معايبدكن تسمّوني؟ ما بنسم! بضحك وماكسيموم بشطفبعرف ما رح تغيّروا عاداتكن!بس يا ريت افهم شو معلّقكن ببروفايل بتكرهوه!هاي حشريتي انا مش أكتر كما وإنّو حشريتي كمان بتخلّيني حب أعرفمنين بتجيبوا كميّة الوقاحة تإنكن تقعدوا تنظروا عليّي شو لازم قول او ما قولوكيف لازم إتصرف! قدّيه طول شعراتي لازم يكون! وكم كوساية لازم حط ع الغدا شو لازم نزّل او ما نزّل ....... كميّة تدخّل وقح لا مثيل له!انو منين هالخوشبوشية جايي مثلا وهالسهولة بالتطاول!؟ المهم.. مش مهم..أحلى شي الشطف! خااااااااااااايبيرجع كلّو مهفهف ونضيفوصدقوني حقيقي، لأن من ميزاتي الأساسية إني ما بكذب أبداًولا حتّى كذبة بيضا اللي بيعرفوني بيعرفوا، صدّقوني صدّقوني يعنيلا أبالي شرقَه من غربِه اي واللهبعدين في ناس حرام مفكّرة حالا محور الكون!وكل الدني بتدور حولا اسمالله حولا!وانا مش بس مش دريانة بوجودا إنّما لو حتّى دريت ما بتهمّنيعندي أزغر أزغر فيروزي بيكره الله اللي خلقني،هيدا، وعندي ياه بالدني! اي شو مفكرين؟وقلتلكن ما بكذب ولا يمكنكلمتي بأهميّة أفعالي! اي واللهلا بعترف بكونترا ولا بمال الكون كلّوكلمتي هيّي كرامتي شو لكَنهلق قد يجوز إسكت عن موضوع لأن الحقيقة مش دايماً بتنقالبس اذا حكيت بحكياي اي لا كفوف ولا تنسيق ولا تلبيق ولا بداري ..بحكي الإشيا زي ما هيّي خاصة لماّ كون معبايةانو سكتنالو سكتنالو آخر شي هانني.......... آآآه يا أخيعرفتوا كيف؟وآخر آخر آخر همّي اذا كتروا الأعداء والحاقدين والمسمومينالمهم انا بس نام ع مخدّتي حس إنّو خااااااااااااايكل شي من حولي مهفهف ونضيفوبعرف اني حتّى لو كبّرت بالحكي أوقات بعطي قيمة للشخص اللي عم إحكي عنّوبس في مطارح فعلاً ما بينسكت عنها! بكون اذا سكتت عم ساهم بالجر يمة! إءْاييييييي نعم..هذي انا فهات يدَكبالاذن من جبران(خليل جبران طبعاً ما يروح فكركن لبعيد)الوداع ...سفينتي بإنتظااااااااااري ي يي".