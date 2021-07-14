موقف محرج تعرَض له عبد الحليم حافظ في منزل رشدي أباظة

تعرّض الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ لموقف محرج ومضحك خلال زيارة له لمنزل الممثل المصري الراحل رشدي أباظة رواه لاحقاً المخرج طاهر أباظة خلال مقابلة تلفزيونية.وفي التفاصيل، دعى رشدي عبد الحليم على الإفطار في منزله خلال شهر رمضان وكان حينها متزوج من سيدة أميركية تدعى "باربرا" والدة ابنته قسمت، ونسي أن يخبرها بالأمر بسبب إنشغاله ببعض المواعيد.وقبل حلول وقت الإفطار بساعات قليلة تذكر رشدي أمر العزيمة فخرج مسرعاً لشراء الطعام، وكان من المفترض أن يأتى الحلاق الخاص به إلى منزله، لكن حتى نزوله لشراء الطعام لم يكن الحلاق قد حضر، لذا أخبر زوجته أن تدخله إلى الحمام فور وصوله، وبعد نزوله بدقائق وصل عبد الحليم إلى المنزل، فظنت باربرا أنه الحلاق وأدخلته إلى الحمام وأغلقت الباب عليه، وعندما عاد زوجها أخبرها أنه دعى ضيفًا على الإفطار، قائلا لها: "نسيت أقولك، أشهر مطرب عندنا في مصر والوطن العربي مثل فرانك سيناترا عندكم هايجي يفطر معانا". فأخبرته أن الحلاق وصل وينتظره فى الحمام ، فأسرع رشدى أباظة حتى ينتهى من الحلاقة سريعاً، وتفاجئ عندما فتح الباب بعبد الحليم حافظ داخل الحمام، فقال له: "إيه إللي جابك في الحمام "، فرد عليه: "أنا عارف مراتك دخلتني و قالت لي أنك مش هتتأخر فافتكرت أن الخواجات بيدخلوا الضيوف الحمام في أول الزيارة و اتكسفت أخرج"، فنادى زوجته ووضح سوء التفاهم الحاصل.