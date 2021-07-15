فنون ومشاهير

اليسا لنوال الزغبي: خليكي دايما ⁧‫عكس الطبيعة.. وهكذا ردّت الأخيرة

Lebanon 24
15-07-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-842968-637619391801414804.jpg
Doc-P-842968-637619391801414804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شوّقت الفنانة  نوال الزغبي، جمهورها لألبومها الجديد "عكس الطبيعة"، وذلك على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
 


تصدرت الزغبي التريند على موقع "تويتر"، واصبح اسمها متداولاً بكثافة في لبنان ومصر ودول الخليج، بعد ساعات قليلة من تشويقها للجمهور.

وكانت إليسا أول فنانة تهنئ نوال قبل صدور ألبومها، فوجهت لها رسالة جاء بها: "‏خليكي دايما ⁧‫عكس الطبيعة‬⁩! النجاح ما بيحب الناس العاديين مبروك سلف ألبومك الجديد وانشالله بالنجاح يا رب".

وردت نوال قائلة: "شكرا يا ملكة الحب والاحساس والانسانية والجمال بحبك اد الدنيي".
 
المصدر: الجرس
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:10 | 2021-07-15
05:00 | 2021-07-15
02:00 | 2021-07-15
23:00 | 2021-07-14
16:05 | 2021-07-14
16:00 | 2021-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website