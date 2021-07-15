اليسا لنوال الزغبي: خليكي دايما ⁧‫عكس الطبيعة.. وهكذا ردّت الأخيرة

#عكس_الطبيعة #نوال_الزغبي #new_album #cover #nawalelzoghbi #rotana
@RotanaMusic
SOONNNNNNN pic.twitter.com/YNuOzFou7n
— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 14, 2021
#عكس_الطبيعة #نوال_الزغبي #new_album #cover #nawalelzoghbi #rotana
شكرا يا ملكة الحب والاحساس والانسانية والجمال🙏❤️❤️❤️ بحبك اد الدنيي😘❤️#عكس_الطبيعة https://t.co/wqJTRZLQQb
— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) July 14, 2021
شكرا يا ملكة الحب والاحساس والانسانية والجمال🙏❤️❤️❤️ بحبك اد الدنيي😘❤️#عكس_الطبيعة https://t.co/wqJTRZLQQb