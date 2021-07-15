اليسا لنوال الزغبي: خليكي دايما ⁧‫عكس الطبيعة.. وهكذا ردّت الأخيرة

شوّقت الفنانة نوال الزغبي، جمهورها لألبومها الجديد "عكس الطبيعة"، وذلك على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصدرت الزغبي التريند على موقع "تويتر"، واصبح اسمها متداولاً بكثافة في لبنان ومصر ودول الخليج، بعد ساعات قليلة من تشويقها للجمهور.وكانت إليسا أول فنانة تهنئ نوال قبل صدور ألبومها، فوجهت لها رسالة جاء بها: "‏خليكي دايما ⁧‫عكس الطبيعة‬⁩! النجاح ما بيحب الناس العاديين مبروك سلف ألبومك الجديد وانشالله بالنجاح يا رب".وردت نوال قائلة: "شكرا يا ملكة الحب والاحساس والانسانية والجمال بحبك اد الدنيي".