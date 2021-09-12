فنون ومشاهير

فيديو يُحدث ضجة: هيفا وهبي تظهر بفستان قصير جداً.. ومتابعون يتهمونها بتقليد شقيقتها رولا يموت!

Lebanon 24
12-09-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-862883-637670171305852653.PNG
Doc-P-862883-637670171305852653.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة هيفا وهبي فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

فقد ظهرت هيفا في الفيديو وهي ترتدي فستاناً قصيرا باللون الفوشيا ويتميز بكم واحد، والتقط الفيديو وهي تنزل في المصعد ومن ثم تمشي بغنج ودلال نحو السيارة.

 

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 

وقد أعجب الفيديو بعض المتابعين الذين أثنوا على جمال وعفوية هيفا معتبرين انها أجمل فنانة، في حين هاجمها البعض الآخر مشيرين إلى انه عليها ان تراعي عمرها، واتهمها آخرون بأنها تقلد شقيقتها رولا يموت.

 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2021-09-14
06:35 | 2021-09-14
05:00 | 2021-09-14
04:00 | 2021-09-14
03:00 | 2021-09-14
02:00 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website