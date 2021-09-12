فنون ومشاهير

هشام حداد سيُغادر قريباً إلى الامارات لافتتاح مشروع تجاري.. هل ترك الـ LBCI؟

Lebanon 24
12-09-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-862884-637670177798499005.jpg
Doc-P-862884-637670177798499005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أطل مقدم البرامج هشام حداد يوم الاربعاء الماضي في اولى حلقات برنامجه الساخر الجديد "كلام هشام" عبر قناة "اخبار الآن"، وبخفة ظله المعهودة، ظهر مرتدياً الزي الأفغاني، متناولا أزمة طالبان وخروج الجيش الاميركي من أفغانستان. كما طرح الأزمة المعيشية والاقتصادية في لبنان وفقدان البنزين والدواء، وموضوع باخرة المازوت الايرانية القادمة إلى لبنان.

 

ولكن ما هي ظروف انتقال حداد الى قناة "أخبار الآن" الاماراتية، وهل سيستقر في الامارات ام انه عائد الى محطة lbci ؟ وماذا عن مشاريعه المستقبلية؟

 

هشام أوضح ان برنامجه الجديد يصوّر ويخضع للمونتاج في لبنان، وليس في الامارات، وكلفته بسيطة، بحيث انه يعتمد اساسا على الاعداد الجيد. وهذا امر يناسبه حاليا.

 

ولفت حداد إلى ان الاستقرار في الامارات يتطلب كلفة عالية وقال: انا لا اقول ان مردودي من برنامجي "كلام هشام" ليس جيدا، ولكن الكلفة العالية التي نحتاجها انا وعائلتي للسكن في الامارات غير متوفرة حاليا. ولا يمكنني ان انفق كل ما اتقاضاه، فلدي ولدان وعليّ ان اؤمن مستقبلهما من تعليم واحتياجات اخرى. وهذا يتطلب بعض الادخار. قد نتمكن من مغادرة لبنان الى الخارج بعد سنتين ربما، او ثلاث سنوات.

 

ويكشف حداد عن مفاجأة بقوله: صحيح انا اعمل لتوسيع اعمالي في الامارات، ولكن ليس على مستوى الاعلام، بل افكر بافتتاح مطعم هناك، وانا ازور هذا البلد عادة بانتظام بمعدل اسبوع من اسبوعين تحضيرا لهذا المشروع التجاري الخاص.

 

كما كشف عن مفاجأة اخرى تتمثل بإطلاقه لشركة انتاج خاصة بالمحتوى الالكتروني "دي جي 7" في مطلع تشرين الاول المقبل.

 

وهل سيطل في موسم جديد قريبا من خلال "لهون وبس" على قناة LBCI ؟ أجاب حداد: بالمبدأ نعم. ولكن ثمة معطيات على ارض الواقع تفرض علينا ان نسأل انفسنا: هل سيسمح البلد لنا بأن نقدم برامج في ظل الانهيار الاقتصادي؟ الناس مقهورة، ونحن نعيش هستيريا جماعية. بأي مزاج سأقدم برنامجا لهم؟ ماذا سأقول لهم؟ كيف سأضحكهم؟

المصدر: شاشات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2021-09-14
06:35 | 2021-09-14
05:00 | 2021-09-14
04:00 | 2021-09-14
03:00 | 2021-09-14
02:00 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website