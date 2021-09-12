فنون ومشاهير

خبر زواجها أحدث ضجة.. أصالة للعراقيين: "صرت كنتكم" وتفاصيل جديدة عن العريس الوسيم (فيديو)

Lebanon 24
12-09-2021 | 04:00
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج الفنانة السورية أصالة نصري من حسن فايق، الشاعر العراقي ومدير اعمال مواطنه الفنان ماجد المهندس.

 

وفي حين لم تدلي الفنانة السورية بأي تصريح حول ارتباطها، إلّا أن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بشكل واسع مجموعة من الصور التي تجمعها بفايق، بالإضافة الى مقطع فيديو تتحدث فيه إلى شخص عراقي، وتقول خلاله: "أصبحت كنتكم".

 

A post shared by بيفور السعودية 🇸🇦 (@be4andaftar__ksa)


 

من هو زوج أصالة نصري الجديد؟

زوج أصالة نصري يدعى فائق حسن والذي هو في الوقت نفسه مدير أعمال الفنان العراقي ماجد المهندس ويبلغ من العمر 52. فائق هو شاعر وكاتب أغاني معروف ومن بين هذه الأغاني التي حققت نجاحاً كبيراً (بين ايديا، يمكن احبك، وحشني موت، وانا حنيت ). كان قد تزوج مرةً واحدة عام 2009 وانفصل بعدها عن زوجته من دون أن يكون بينهما أي أطفال.

 

 
 

وكانت شائعات طالت أصالة في الآونة الأخيرة حول طلاقها من نائب برلماني بعد زواج استمر 3 أشهر فقط.

 

وتزوجت أصالة علنا مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي وأنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في 27 أذار 2006 من المخرج والمنتج المصري طارق العريان الذي أنجبت منه التوأم آدم وعلي في أيار 2011، وفي 6 كانون الثاني 2020 أعلنت انفصالها عنه.

المصدر: لها
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