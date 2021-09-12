فضيحة من العيار الثقيل.. فنان عراقي ضرب "عشيقته" اللبنانية بطريقة وحشية وأوقف في الإمارات!

ضجت المواقع والصفحات الفنية بخبر توقيف الفنان العراقي سيف نبيل من قبل السلطات الإماراتية حيث يتواجد بعد تلقيه الإقامة الذهبية.

الخبر الذي تم تداوله مؤخرا أفاد أن سبب التوقيف هو ضرب الفنان لعشيقته اللبنانية بطريقة وحشية بعدما دب الخلاف بينهما بسبب موضوع الغيرة الشديدة من طرفها، والى حد الآن لم يتم إصدار أي تصريح شخصي من مكتب ادارة اعمال الفنان العراقي.

وأشارت المعلومات المتداولة أن هذا الأمر حصل منذ حوالي الأسبوع وأن سيف نبيل لا يمكنه مغادرة الإمارات إلى أن تنتهي المحاكم لأن حبيبته رفعت دعوى ضده وهي خضعت للفحص الطبي وبحوزتها جميع الأدلة.

الجمهور الذي تناقل الخبر أطلق عدة تعليقات ساخرة كان منها: "شييتت والرومنسيه راحت وطلع الواقع".. وتابع آخر "هذا هو الرجل الشرقي المفروض محد يستغرب".. وجاء في تعليق أحدهم "الرومنسيه عندهم الى الطريق المنحدر"..

من جهة أخرى، يعيش سيف نبيل نجاح واحد من آخر أعماله والذي أطلقه على طريقة الدويتو مع الفنانة بلقيس فتحي تحت إسم "ممكن"، وحقق العمل أكثر من 90 مليون مشاهدة عبر قناته الشخصية في يوتيوب.