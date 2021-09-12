باميلا الكيك تكشف أسرار علاقتها بنيكولا معوض!

مسلسل "ع الحلوة و المرة" بدأ عرض أولى حلقاته قبل أيام عبر شاشة الـ"أم بي سي" ولاقى متابعة الجماهير في كثير من الدول العربية منذ عرض حلقاته الأولى.

وقالت بطلة العمل باميلا الكيك لـ "نواعم" إن المسلسل يتضمّن العديد من التفاصيل الخاصة وغير المتوقعة بين كل ثنائي ضمن الأحداث.

وعن شخصيتها في العمل التي تُدعى "لانا" تقول باميلا إنها أحبتها كثيراً؛ فهي شخصية تحب الجميع أي خطيبها وأمها وشقيقها "جو طراد" وصديقتها "فرح" التي تكشف في ما بعد أنها الحب القديم لخطيبها، وتتمنى أن ترى الكل حولها يعيش في سعادة وحب.

الحب الحقيقي

أما عن كواليس العمل، فاعترفت باميلا أنها ونيقولا الذي بدأت علاقتهما بـ "الحب الحقيقي" على مدار مئة حلقة درامية تتعاون معه في قصة وأحداث جديدة بعد سنوات؛ فهو بالنسبة إليها صديق قريب كثيراً وتحترم موهبته التي يطورها بهدوء ونضج من حين لآخر.

وذكرت باميلا في تصريحاتها أنها سعيدة جداً بالتعاون مع كارمن لبس التي تجسد شخصية أمها ضمن الأحداث، مشيرةً إلى أنها من جمهور كارمن لبس؛ فهي بالنسبة إليها في مكانة فنية خاصة كثيراً بها.

على صعيد آخر، تشارك باميلا الكيك في أولى تجاربها في السينما المصرية بفيلم "الفارس" الذي يجمعها مع حسين فهمي وأحمد زاهر وإيمان العاصي.