30
o
بيروت
29
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
28
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
النجم التركي "مهند" يعود من جديد بوجهين عبر نتفليكس (صور)
Lebanon 24
12-09-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ينتظر بطل "العشق الممنوع" كيفانش تاتليتوغ عرض حلقات مسلسله التركي الجديد "الغواصة" عبر شاشة المنصة الإلكترونية العالمية نتفليكس تركيا في أول تعاون يجمعهما معاً، فيما ظهرت العديد من الشائعات التي جمعته بنسليهان أتاغول خلال الفترة الماضية عبر المواقع والصحف التركية.
العديد من الجمهور تساءل عن التعاون الدرامي الجديد الذي سيجمع نسليهان أتاغول بطلة "حب أعمى" وكيفانش تاتليتوغ الشهير بمهند، خاصة بعد أن خرجت الكثير من الأخبار عن قيامهما ببطولة عمل جديد يحمل عنوان "إذا خسر الملك" عبر العديد من المواقع التركية، ولكن نفت الصحف التركية أن يكون هناك تعاون بينهما حتى وقتنا الحالي؛ خاصة أن نسليهان كانت قد صرحت أخيراً أنها ما زالت في فترة راحة، أما كيفانش فهو مشغول بتصوير مشاهده كضيف شرف ضمن أحداث المسلسل البلجيكي الجديد into the night حيث يشارك في الموسم الثاني من العمل كضيف شرف.
وكان كيفانش قد حقق نجاحاً واسعاً في مسلسله الشهير "جسور والجميلة" أمام توبا بويوكستين.
وكان كيفانش المعروف عربياً بإسم "مهند" قد أنهى من تصوير حملة إعلانية جديدة برفقة الطفل الشهير شانار بابيز لإحدى المنتجات العالمية في تركيا، ما عرّضه لحملة انتقادات واسعة حيث اتُّهم بأنه أصبح يستهلك طاقته في الحملات الإعلانية أكثر من الأعمال الدرامية، خاصة أنه غاب عن الموسم الدرامي لما يقرب من ثلاثة أعوام.
المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
Lebanon 24
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
11:00 | 2021-09-13
13/09/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
12:00 | 2021-09-13
13/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
14:33 | 2021-09-13
13/09/2021 02:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... تغيير رمز الاتصال في هذه المناطق (صور)
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... تغيير رمز الاتصال في هذه المناطق (صور)
13:54 | 2021-09-13
13/09/2021 01:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين قد تتوفّر الخميس على السعر الجديد
Lebanon 24
البنزين قد تتوفّر الخميس على السعر الجديد
17:38 | 2021-09-13
13/09/2021 05:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:00 | 2021-09-14
بعد أخبار عن انفصاله عن بسمة بوسيل.. تامر حسني يتجاهل زواجه ويُفاجىء جمهوره!
06:35 | 2021-09-14
هذه الشابة الجميلة إبنة فنان لبناني شهير.. تعرفوا الى عائلته (صور)
05:00 | 2021-09-14
أول تعليق لفائق حسن بعد زواجه من أصالة.. هذا ما قاله
04:00 | 2021-09-14
إعلامية تُهاجر لبنان وتنتقل مع عائلتها الى مصر.. هل تركت "الجديد"؟
03:00 | 2021-09-14
بعد اتهامه بتعنيف وضرب حبيبته اللبنانية وتوقيفه في دبي.. هكذا ردّ الفنان العراقي سيف نبيل (فيديو)
02:00 | 2021-09-14
أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تقصف جبهة إعلامية لبنانية: "تاركين مشاكل البلد وبالكن كيف حبلت!
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
14/09/2021 15:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
14/09/2021 15:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
14/09/2021 15:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact