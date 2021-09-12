30
o
بيروت
29
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
28
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
صورة مثيرة من النادي.. مذيعة الـ"ال بي سي" من دون مكياج
Lebanon 24
12-09-2021
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت مذيعة الطقس على قناة الـ"أل بي سي أي" زينة الراسي صورة لها عبر خاصية الستوري على انستغرام وهي تمارس الرياضة في أحد النوادي، وقد أظهرت الصورة أن الراسي تتمتع بجسم رياضي وبدت بغاية الجمال من دون وضع أي مستحضرات للتجميل.
مواضيع ذات صلة
لبنان سيتأثر بمنخفض جوي.. الطقس سيتحول إلى ماطر في هذا الموعد
Lebanon 24
لبنان سيتأثر بمنخفض جوي.. الطقس سيتحول إلى ماطر في هذا الموعد
14/09/2021 15:11:24
14/09/2021 15:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات
Lebanon 24
الطقس غدا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات
14/09/2021 15:11:24
14/09/2021 15:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 50 عاما.. "رقم كارثي" لضحايا كوارث الطقس
Lebanon 24
خلال 50 عاما.. "رقم كارثي" لضحايا كوارث الطقس
14/09/2021 15:11:24
14/09/2021 15:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI تُشعل المواقع بإطلالة مثيرة.. شاهدوا كيف بدت زينة الراسي بالقفطان (صور)
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI تُشعل المواقع بإطلالة مثيرة.. شاهدوا كيف بدت زينة الراسي بالقفطان (صور)
14/09/2021 15:11:24
14/09/2021 15:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
زينة الراسي
الطقس
تابع
الأكثر قراءة
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
Lebanon 24
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
11:00 | 2021-09-13
13/09/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
12:00 | 2021-09-13
13/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
14:33 | 2021-09-13
13/09/2021 02:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... تغيير رمز الاتصال في هذه المناطق (صور)
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... تغيير رمز الاتصال في هذه المناطق (صور)
13:54 | 2021-09-13
13/09/2021 01:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين قد تتوفّر الخميس على السعر الجديد
Lebanon 24
البنزين قد تتوفّر الخميس على السعر الجديد
17:38 | 2021-09-13
13/09/2021 05:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:00 | 2021-09-14
بعد أخبار عن انفصاله عن بسمة بوسيل.. تامر حسني يتجاهل زواجه ويُفاجىء جمهوره!
06:35 | 2021-09-14
هذه الشابة الجميلة إبنة فنان لبناني شهير.. تعرفوا الى عائلته (صور)
05:00 | 2021-09-14
أول تعليق لفائق حسن بعد زواجه من أصالة.. هذا ما قاله
04:00 | 2021-09-14
إعلامية تُهاجر لبنان وتنتقل مع عائلتها الى مصر.. هل تركت "الجديد"؟
03:00 | 2021-09-14
بعد اتهامه بتعنيف وضرب حبيبته اللبنانية وتوقيفه في دبي.. هكذا ردّ الفنان العراقي سيف نبيل (فيديو)
02:00 | 2021-09-14
أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تقصف جبهة إعلامية لبنانية: "تاركين مشاكل البلد وبالكن كيف حبلت!
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
14/09/2021 15:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
14/09/2021 15:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
14/09/2021 15:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact