فنون ومشاهير

صورة مثيرة من النادي.. مذيعة الـ"ال بي سي" من دون مكياج

Lebanon 24
12-09-2021 | 07:30
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نشرت مذيعة الطقس على قناة الـ"أل بي سي أي" زينة الراسي صورة لها عبر خاصية الستوري على انستغرام وهي تمارس الرياضة في أحد النوادي، وقد أظهرت الصورة أن الراسي تتمتع بجسم رياضي وبدت بغاية الجمال من دون وضع أي مستحضرات للتجميل. 
 
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زينة الراسي

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