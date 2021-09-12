غسان صليبا: هذا ما أنتظره من حكومة الرئيس ميقاتي

أكّد الفنان غسان صليبا في حديث خاص لـ "لبنان 24" أن غيابه عن الساحة الفنيّة "هو بسبب ما نمرّ به في لبنان من أزمة لم تمرّ على شعب مثلنا في كل المجالات". وأشار إلى أن كل الناس غائبة تترقّب ضوءا ونورا وفرجا من مكان ما، "حيث أننا نمرّ في أزمة لم تحصل في تاريخ لبنان أو تاريخ دول المنطقة".وإعتبر أن قسما كبيرا من الشعب يحتاج إلى إعادة تأهيل "لأنه لا يعاون بعضه البعض لتمرّ هذه الظروف، حيث أن قسما كبيرا منه يتاجر في أرواح الناس ويستغلّ الظروف على رغم أنه لا شكّ أن الكثيرين يتعاونون في هذه الأزمة".غسان صليبا إعتبر أن بعضا من الشعب اللبناني أثبت أنه لا يحب لبنان ويحب نفسه والأموال، حيث دعاهم إلى مخافة الله لأنه قد يأتي دور عليهم وعلى أولادهم. ودعا تجّار السوق السوداء إلى "عدم تخبئة الأدوية عن الأطفال أو إحتياجات الناس والمرضى لأن الله سيحاسبهم "والدني دولاب بتبرم عالكل".

وبعد يومين على ولادة الحكومة، أكّد غسان صليبا أنه "لا يوجد أمامنا إلا التفاؤل لنعيش اللحظات الصعبة بسلام وتمرّ محنتنا الصعبة" . وعما ينتظر من حكومة الرئيس ميقاتي، أشار صليبا إلى أنه ينتظر أن يعملوا ليل نهار في كل المجالات، وأن يكونوا إيجابيين مع الناس ولا ينظّرون عليهم، وأن يبحثوا عن الخلل ويعالجونه، وأن يحاسبوا المرتكبين ويكون القانون فوق الجميع.وعن الأولوية في الوقت الراهن، أكّد صليبا أن هناك أولويات عدّة منها الدواء، البنزين والمازوت، خصوصاً أننا على أبواب الشتاء. وشدّد على أن العدالة يجب أن تطبّق ليصبح النظام فوق الجميع لأن ما يحصل الآن هو شريعة الغاب.وعن نجاح إبنه وسام صليبا في التمثيل، هنأه على هذا النجاح الكبير وتواضعه وروحه الجميلة، حيث أكّد أن وسام إنسان مهذّب يحترم كل الناس ويساعدهم وهذه ميزة مهمّة . ولم يستبعد أي عمل مشترك يجمعه مع وسام إلا أنه شدّد على أن النص هو أساس هذا العمل.أما عن مشاريعه المستقبلية فشدّد على أنه يفضّل عدم الحديث عنها إلى حين تصبح على النار، ولكنّه أشار إلى أن العمل المسرحي مؤجّل. أما على صعيد الغناء فهناك عمل غنائي قريباً.