"يمي بعدك هون وصوتك هون".. نمري تستذكر والدتها برسالة مؤثرة

استذكرت الممثلة ليليان نمري والدتها الراحلة علياء نمري، وكتبت رسالة مؤثرة جداً لها.وكتبت: ”جايي الشتي يمي وانتي بعيدة كتير. بس ريحتك باقية بزوايا القلب العتيق وريحة البخور المعَمشقة بسقف البيت. خجلت المونة من بعدك تتستَف عالرفوف وعجقتك بفرش السجاد صارت باردة متل كانون“.وتابعت: ”يمي شو إلو طعمة الدفا لولا غمرتك والضحكة مكسورة من دون طلاتك.. نَطرتي عالبلكون لترجعي من التصوير اشتقتلها قد الدني كيف اركض لاقيكي وكأنك صرلك سنة مسافرة... كل تجعيدة بوجِك تعب السنين ومسلسلات عابقة بالحنين تخبر عن مجد ما بيموت. اشتاق جبيني تدِسي حرارتو يمي وصحن الشوربا تغيرت طعماتو“.وأضافت: ”يمي بعدك هون وصوتك هون واغلا سجاد الدني ممسحة تحت اجريكي وشو باقي غير نلتقي من جديد ونفرش بيتنا الصغير ونزرع ارضنا الصغيرة الكل عمرك تحلمي فيها. بعدك ارضي ووطني وبوسة كتفك كل العيد“.وختمت: ”الله يرحمك يا امي ويرحم كل إم تركتنا ويطول بعمر الباقيين".