الصورة الأولى لزواج أصالة.. هكذا بدت

لا تزال أخبار الفنانة السورية أصالة نصري طاغية على مواقع التواصل الاجتماعي.





جاء ذلك بعدما أثار مقطع فيديو لأصالة، متداول منذ مساء السبت، تكهنات عديدة بشأن زواجها من شخص عراقي الجنسية. فقد انشغلت الأوساط الفنية بإعلان خبر زواجها، في حين حرص الصحافي ربيع هنيدي على تهنئة صديقته المقربة بعدما نشر صورة للعريسين وعلق عليها قائلاً: "كل شيء يقل إذا قسم على اثنين، إلا الحب فهو يزيد... وهذا ما أتمناه للغاليين أصالة نصري وفائق حسن... ألف مبروك، وإن شاء الله أيامكم دوما حب وسعادة ونجاح".جاء ذلك بعدما أثار مقطع فيديو لأصالة، متداول منذ مساء السبت، تكهنات عديدة بشأن زواجها من شخص عراقي الجنسية.

كما تداول رواد مواقع التواصل الفيديو الذي أظهر أصالة تتحدث فيه إلى أحد العراقيين المعجبين بها، ويقول لها بلهجته إنها "أصبحت "كنتهم"، أي أنها تزوجت عراقياً، لترد عليه بالإيجاب.



وأعلنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" عن زواج أصالة نصري من الشاعر الغنائي، فائق حسن، مدير أعمال الفنان العراقي، ماجد المهندس.



والفنانة السورية كانت متزوجة في البداية من رجل الأعمال، أيمن الذهبي، وأثمر زواجهما عن ولد وبنت هما خالد وشام، فيما وقع الانفصال بينهما في 2005، ثم من المخرج، طارق العريان، وأنجبا توأما هما آدم وعلي، وانفصلا في كانون الثاني 2020 بعد زواج دام 14 عاما.



في حين تداولت تقارير خلال الأشهر الماضية زواجها من نائب برلماني مصري وانفصالهما في تموز الماضي، دون تأكيد رسمي أو نفي.

أما عريس أصالة الشاعر العراقي فائق حسن، فيبلغ من العمر 52 عاما، وكان تزوج عام 2009 للمرة الأولى في حياته، إلا أنه انفصل عن زوجته دون أن يكون بينهما أطفال.



وتعاون مع عدد كبير من الفنانين خلال مشواره الفني، من أشهر أغانيه: "بين أيديا، يمكن أحبك، وحشني موت، وأنا حنيت".