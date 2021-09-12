اعلامية تعلن ارتباطها رسمياً (صورة)

نشرت الاعلامية روزانا رمال مقدمة برنامج "بدبلوماسية" على قناة الـ otv صورًا جمعتها بخطيبها معلنةً ارتباطها الرسمي به.



وعلّقت روزانا على حسابها الرسمي على انستغرام بعبارة "الحب والخيار"، وتبين أنّ زوجها المستقبلي هو المهندس ورجل الأعمال اللبناني الشاب مصطفى اللقيس الذي يعمل خارج البلد.