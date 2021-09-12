دنيا سمير غانم تغسل أحزانها بـ "عالم موازي"

اتفقت النجمة دنيا سمير غانم على العودة، خلال الفترة القادمة، إلى تصوير مسلسلها المؤجل من رمضان الماضي "عالم موازي"، بعد توقف على خلفية إصابة طاقم العمل بالكامل بفيروس "كورونا".وبعد عدة أشهر من الأحزان المستمرة بعد وفاة والديها الفنانين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، قررت دنيا استكمال تصوير المسلسل الجديد، حتى لا يتعطل أكثر من ذلك.ومن المقرر أن يعود طاقم العمل إلى التصوير خلال أكتوبر القادم، على أن تحدد الشركة المنتجة لفيلم "تسليم أهالي"، بطولة دنيا سمير غانم أيضا، موعد عرضه المؤجل منذ فترة طويلة، وكان آخر أعمال دنيا.