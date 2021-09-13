فنون ومشاهير

كيم كارداشيان تفاجىء جمهورها بإطلالة غريبة

Lebanon 24
13-09-2021 | 00:00
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ظهرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بإطلالة غريبة يوم السبت، حين كانت متجهة إلى فندق ريتز كارلتون في مدينة نيويورك الأميركية.
ونزلت كيم من السيارة، وظهرت وهي ترتدي لباساً جلدياً كاملاً على جسدها، كما غطت كل رأسها بغطاء جلدي أسود، مع سحاب من الجهة الأمامية للوجه وسحابين آخرين في مكان العيون.
واجتمعت كيم مع والدتها كريس جينر وأختها كورتني كارداشيان وترافيس باركر، قبل انطلاق حفل الموضة الأضخم Met Gala 2021، حيث يلتقي المصممون، والعارضات، والرياضيون، والفنانون، وباقة من النجوم في مختلف المجالات، وهم يرتدون إطلالات مختلفة.
كانت البدلة التي اردتها كيم مغطاة بالكامل بطبقات من الجلد، وكانت ترتدي أحذية سوداء عالية وقفازات، وتحمل حقيبة Balenciaga.

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