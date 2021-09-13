هكذا هنأت جيسيكا عازار صديقتها أصالة بزواجها (صورة)

هنأت المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار صديقتها الفنانة السورية أصالة نصري بزواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.

ونشرت جيسيكا صورة مع أصالة عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها بالقول: "حبيية قلبي عروستنا الحلوة أصولتي مبروك انشالله بتكونو اسعد زوجین بالعالم من قلبي بتمنالك كل شي حلو بتستاهلي كل شي في حب بالدني. "

يُذكر ان صداقة قوية تربط بين عازار وأصالة التي شاركت في زفاف جيسيكا منذ أشهر في بيروت وخطفت الأنظار بفستان أحمر.