فنون ومشاهير

هكذا هنأت جيسيكا عازار صديقتها أصالة بزواجها (صورة)

Lebanon 24
13-09-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-863190-637671150791875807.jpg
Doc-P-863190-637671150791875807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

هنأت المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار صديقتها الفنانة السورية أصالة نصري بزواجها من الشاعر العراقي فائق حسن.

 

ونشرت جيسيكا صورة مع أصالة عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها بالقول: "حبيية قلبي عروستنا الحلوة أصولتي مبروك انشالله بتكونو اسعد زوجین بالعالم من قلبي بتمنالك كل شي حلو بتستاهلي كل شي في حب بالدني. "

 

A post shared by Official jessica azar fans (@jessicaazar.world)


 
 

يُذكر ان صداقة قوية تربط بين عازار وأصالة التي شاركت في زفاف جيسيكا منذ أشهر في بيروت وخطفت الأنظار بفستان أحمر.

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:35 | 2021-09-14
05:00 | 2021-09-14
04:00 | 2021-09-14
03:00 | 2021-09-14
02:00 | 2021-09-14
01:00 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website