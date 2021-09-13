مُجدداً فنانة لبنانية تُثير الجدل.. بعد الإطلالة "الفاضحة" صور جديدة بفستان أخضر مُثير !

نشرت الفنانة رولا سعد صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت رولا بفستان أخضر مثير قصير ومكشوف عند منطقة الصدر.

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وكانت رولا أثارت الجدل في وقت سابق بنشر صورة ظهرت فيها ترتدي توب وصفه الجمهور بـ "الفاضح" أو غير اللائق بسبب ما يكشفه من جسدها، وكان من بين التعليقات المتداولة "شو وضع زوجها على هاللبس".. وجاء في تعليق أحدهم " لوين بنوصل الكل صار يتعرى".

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A post shared by Rola Saad | رولا سعد (@rolasaadsinger)





يذكر أن رولا كانت قد احتفلت في شهر تموز الماضي بزواجها من المهندس يحيى الخضر في بيروت.