فنون ومشاهير

مُجدداً فنانة لبنانية تُثير الجدل.. بعد الإطلالة "الفاضحة" صور جديدة بفستان أخضر مُثير !

Lebanon 24
13-09-2021 | 04:00
A-
A+
Doc-P-863222-637671219236528750.PNG
Doc-P-863222-637671219236528750.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة رولا سعد صورة جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت رولا بفستان أخضر مثير قصير ومكشوف عند منطقة الصدر.

A post shared by Rola Saad | رولا سعد (@rolasaadsinger)


 
 

وكانت رولا أثارت الجدل في وقت سابق بنشر صورة ظهرت فيها ترتدي توب وصفه الجمهور بـ "الفاضح" أو غير اللائق بسبب ما يكشفه من جسدها، وكان من بين التعليقات المتداولة "شو وضع زوجها على هاللبس".. وجاء في تعليق أحدهم " لوين بنوصل الكل صار يتعرى".

A post shared by Rola Saad | رولا سعد (@rolasaadsinger)


 
 

يذكر أن رولا كانت قد احتفلت في شهر تموز الماضي بزواجها من المهندس يحيى الخضر في بيروت.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:35 | 2021-09-14
05:00 | 2021-09-14
04:00 | 2021-09-14
03:00 | 2021-09-14
02:00 | 2021-09-14
01:00 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website