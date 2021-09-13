فنون ومشاهير

راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
13-09-2021 | 05:00
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أثار الفنان راغب علامة ضجة بعد وصلة رقص مع الفنانة المصرية روجينا، على نغمات أغنيته الشهيرة "أنا اسمي حبيبك"، خلال الحفل الغنائي الذي أقيم في التجمع الخامس، وحضره عدد من الفنانين منهم ماجد المصري إدوارد وعزيز الشافعى وغيرهم.

 

 

كما شارك بالحفل الشاب خالد، وكان في استقباله المنتج وليد منصور منظم الحفل وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب التي لم تنقطع طوال فترة تواجده التي امتدت لقرابة الساعة ونصف الساعة قدم خلالها عدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني بداية من " دي دي" مرورا "عيشة" ،"وهران" ،"عبد القادر" بالاضافة الى "أنا العربي"

 

بينما إفتتح راغب علامة فقرته بـ "يا غايب"، بعدها حرص علي توجيه كلمة شكر للشاب خالد وأعرب عن سعادته بتواجده معه بنفس المناسبة ووجه الشكر لوليد منصور الذي قدم معه أنجح حفلاته بمصر ثم أشعل وصلات الرقص والغناء بمشاركة الجمهور قرابة الساعتين قدم خلالهما " اللي باعنا" ، " نسيني الدنيا" ، فورا تدخل حياتي " ، "أنا اسمي حبيبك" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الحضور.

المصدر: لها
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