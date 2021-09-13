فنون ومشاهير

طليقة زوج أصالة نصري بوصلة رقص وكلام مُبطن.. هل اشتعلت الحرب بينهما؟

Lebanon 24
13-09-2021 | 08:00
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مؤخرا أصبحت الفنانة السورية اصالة نصري الموضوع الأكثر تداولاً حالياً بعد إعلان زواجها الرابع من الشاعر العراقي فائق حسن.

 

زوج أصالة نصري والذي هو فائق حسن تصدر إسمه محركات البحث بسبب فضول الجمهور حول قصته وزوجته الأولى وتفاصيل حياته. وبالعودة لتصريحات الشاعر السابقة فقد كان زواجه من مارتا حامد بعد إضراب امتد لسنوات عن الزواج بعدما وجد فيها كل ما يبحث عنه في شريكة حياته.

 

مارتا حامد كانت قد شاركت في كليب لـ الفنان العراقي ماجد المهندس والذي حمل اسم "مو على كيفك" وصدر منذ حوالي الـ 8 سنوات عبر قناة روتانا. علاقة فائق ومارتا كانت قد انتهت بفترة بسيطة من دون أي يكون بينهما أي أطفال، ومن بعدها لم يتم تداول أي خبر عن طليقته حول ما إذا كانت قد تزوجت مُجدداً أو اختارت مهنة بعيدة عن الشهرة والأضواء، إلا أنه تم تداول صُورة قديمة جمعتهما معاً.

 

منذ ساعات تم تداول فيديو لمارتا ترقص على أنغام أغنية ماجد المهندس "الفاتنة"، وبدت مارتا غايةً في الجمال لدرجة أن الأغلب شبهها بـ أنجلينا جولي. مارتا ارفقت إحدى صُورها بتعليق جاء فيه "عندما يمنحك الله بداية جديدة لا تكرر الأخطاء القديمة"!...إذ أن البعض اعتبر كلماتها ما هي إلى كلام مُبطن لطليقها.

A post shared by قاضي المشاهير 👨‍⚖ (@qadi_almashahir)


 
 

يذكر أن فائق حسن هو شاعر عراقي ويعمل كمدير أعمال للفنان ماجد المهندس، ويملك تطبيق "فن بوكس" والذي يستضيف نجوم العالم العربي ضمن برودكاست أو حلقات صوتية.

المصدر: البوابة
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