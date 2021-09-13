فنون ومشاهير

ممثلة لبنانية شهيرة تنشر صورتها من داخل حوض السباحة!

Lebanon 24
13-09-2021 | 11:09
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نشرت الممثلة ندى أبو فرحات صورة لها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بمايوه أبيض، وهي داخل حوض السباحة.
 
وعلّقت أبو فرحات على الصورة قائلة: "pause".
 
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ندى أبو فرحات

مايوه

حوض سباحة

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