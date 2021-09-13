ممثلة لبنانية شهيرة تنشر صورتها من داخل حوض السباحة!

نشرت الممثلة ندى أبو فرحات صورة لها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بمايوه أبيض، وهي داخل حوض السباحة.

وعلّقت أبو فرحات على الصورة قائلة: "pause".