فنون ومشاهير

أحذية كاثرين دونوف بـ 56 ألف دولار

Lebanon 24
15-09-2021 | 23:00
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تم بيع أحذية بكعب عال وصنادل وأحذية بساق طويلة (بوت) من إنتاج علامات تجارية رائدة كانت تخصّ النجمة السينمائية كاثرين دونوف في مزاد بفرنسا.
وحصد المزاد الخيري المقام على الإنترنت حوالي 56 ألف دولارا، أمس الأول، وفقا لدار المزادات الباريسية (أركوريال).
ودفع أعلى سعر جامع مقتنيات مقابل حذاء أسود بكعب عال من طراز إيف سان لوران، حيث بلغ 1300 يورو.
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