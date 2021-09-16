فنون ومشاهير

سبيرز تغلق إنستغرام بعد خطبتها

Lebanon 24
16-09-2021 | 01:00
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فاجأت بريتني سبيرز جمهورها ومتابعيها بإغلاق حسابها على "إنستغرام" خاصة أن تلك الخطوة جاءت مباشرة بعد إعلانها خطبتها من سام أصغري.
وأثارت سبيرز الجدل عندما لاحظ المعجبون اختفاء حسابها على "إنستغرام"، مما دفع البعض في البداية للاعتقاد بأنه تم إلغاء تنشيطه، لكن سبيرز أوضحت لاحقا أنها حذفت الحساب بنفسها، وأعلنت أنها "تأخذ استراحة" من وسائل التواصل الاجتماعي بعد خطبتها لسام أصغري، وكتبت في تغريدة على حسابها على "تويتر"، موضحةُ سبب الإغلاق: لا تقلقوا يا رفاق، أنا فقط آخذ استراحة قصيرة من وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بخطبتي، وسأعود قريبا.
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