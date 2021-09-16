شُبهت بأنجلينا جولي: طليقة زوج أصالة نصري تخرج عن صمتها وتُبارك للعروسين.. وصُورة حصرية لأطفالهما! (فيديو)

أطلت مارتا حامد طليقة زوج أصالة نصري الجديد الشاعر العراقي فائق حسن على الجمهور لأول مرة وبأول تصريح رسمي.

مارتا أوضحت في فيديو أن الكثير من المعلومات المتداولة مغلوطة ما بين أن طلاقها تم منذ فترة قريبة وهو أمر خاطئ فقد تم منذ مدة ليست بقصيرة، كما أنها ضربت بعرض الحائط كل الأخبار حول عدم وجود أولاد بينهما وعلقت بـ "أبارك لـ أبو أولادي والفنانة السورية أصالة نصري الزواج"!

ما يؤكد ان فائق حسن له 3 أطفال من زوجته الأولى.

علاقة فائق ومارتا كانت قد بدأت من خلال فيديو كليب "مو على كيفك" والتي شاركته في كموديل مع الفنان العراقي ماجد المهندس والذي يدير أعماله فائق حسن. شرارة الحب اشتعلت بين الثنائي ليتوج الأمر بالزواج بعدما وجد فيها كل ما يبحث عنه في شريكة حياته وكانت السبب في إنهاء إضرابه عن الزواج. زواج الثنائي لم يستمر وانتهى بالطلاق وعلى ما يبدو أن الطلاق كان ودياً بينهما من دون فضائح أوغيرها من الأمور التي قد تعكر مزاج أولادهما.

مارتا مع تداول صُورها بكثرو عبر منصات السوشال ميديا تغزل الجمهور بجمالها وجاذبيتها وتم تشبيهها مباشرةُ بالممثلة العالمية أنجيلينا جولي، وكان من بين التعليقات المتداولة "في حد يهد هالجمال ويمشي".. وتابع آخر "وايد حلوة ما شاء الله".