فنون ومشاهير

نوال الزغبي في ورطة.. مُتهمة بالكذب والجمهور: "فضيحة بجلاجل"! (فيديو)

Lebanon 24
16-09-2021 | 04:00
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يبدو أن الفنانة نوال الزغبي لا تعيش أنجح فترات حياتها الفنية من بعد انتقادات لاذعة تعرضت لها مؤخراً.

 

فمنذ ساعات تم تداول فيديو للدكتور فادي حلو وهو أحد القائمين على مهرجان "المويكس دور" والذي كانت نوال قد اعتذرت عن المشاركة فيه منذ فترة بسبب الأوضاع في لبنان. الدكتور فادي وضح ما حصل تحديداً وجاء في تصريحه "نوال اعتذرت قبل الإنفجار بس السبب الي صرحته فيه ليس حقيقيا واحنا بنحترم أراء الكل"...

 

وتابع الحلو: "شعار الحفل تكريم لـ بيروت ضمن اغاني وطنية بتعكس الأمر، بس هي رفضت وصار في إختلاف وجهة النظر لأنها طلبت تغني آخر أعمالها الفنية أغنية أرقص وهو ما لا يتلائم مع موضوع المهرجان"...

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الجمهور بدوره سخر من نوال بعدة تغريدات متداولة والتي كان منها "يا أرض انشقي وابلعيني حتى وطنيتكم مزورة لاحول ولاقوة الا بالله".. وجاء في تغريدة أخرى "الجمهور صدق انه وطنية #نوال_الزغبي هي سبب إعتذارها عن حضور وإستلام جائزة #الميوركس_دور .. أتاريها رفضت تغني أغنية وطنية وأصرت تغني #ارقص يااااادي الفضايح صاحب ومؤسس الجائزة بلسانه عن بيقول".. ووصف أحد المتابعين الأمر بـ "فضيحة بجلاجل.. تبي تسوق أغانيها على حساب لبنان"...

الجمهور صدق انه وطنية #نوال_الزغبي هي سبب إعتذارها عن حضور وإستلام جائزة #الميوركس_دور .. أتاريها رفضت تغني أغنية وطنية وأصرت تغني #ارقص 😭 يااااادي الفضايح صاحب ومؤسس الجائزة بلسانه عن بيقول 😭 pic.twitter.com/wGi8qmKiqT

 
 

بالعودة لـ تغريدة نوال وقت الإعتذاء عن حضور المهرجان فقد جاء فيها: "لا شكّ بأنّ جائزة الموريكس_دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة. لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة".

المصدر: البوابة
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