فنون ومشاهير

ناشطة سعودية بفيديو فاضح تجاوزت فيه الخطوط الحمراء.. والجمهور يعلق: صاير لحمها رخيص! (فيديو)

Lebanon 24
16-09-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-864372-637673816042007181.PNG
Doc-P-864372-637673816042007181.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شاركت نجمة السوشال ميديا السعودية هند القحطاني فيديو جديد لها عبر حسابها في سناب شات حيث يتابعها الملايين من معجبينها.

 

هند ظهرت في الفيديو وهي تجلس في حديقة منزلها وعلقت بالقول: "اليوم اجى ع بالي أتشمس… والشمس مو حارة مقبولة"... هند ظهرت وهي ترتدي توب مكشوف بشكل كبير عند منطقة الصدر بطريقة جريئة للغاية.

 

A post shared by البوابة (@albawabame)


 

الجمهور بدوره هاجم هند ووصل الأمر للمطالبة بالمحاسبة القانونية، وكان من بين التعليقات المتداولة "هذه شو صاير معها صاير لحمها رخيص".. وتابع أخر "الشمس تحرقك إن شاء الله"..وجاء في تعليق أحدهم "الواضح انو نسبة المشاهدة عندها نزلت قالت يلا نتعرى عشان نرفعها".. واضاف أخر "ليش هيك مو حاسبة حساب الآخرة ولا حساب إنها أم لـ أطفال"..

 

هند كانت الحديث الأبرز للجمهور خلال الأسابيع القليلة الماضية من بعد ما شاركت منشور تعبر فيه عن رغبتها بالارتباط والحب كغيرها من الفتيات، ومع تداول اسمها بشكل واسع أطلقت عدة مواصفات في الرجل الذي تطمح للارتباط به والتي كان منها "أن يكون بعمر الـ 28 _40.. يحبني ويحب أولادي وان يكون حنون ورومانسي ولا يتزوجني عن طمع واكون الوحيدة في حياته لا زوجة ولا خطيبة ولا عشيقة ومتعلم وله وظيفة، أما الأموال فلا تهمني"...

المصدر: البوابة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-09-16
14:00 | 2021-09-16
13:16 | 2021-09-16
12:49 | 2021-09-16
12:42 | 2021-09-16
11:00 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website