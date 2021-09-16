ناشطة سعودية بفيديو فاضح تجاوزت فيه الخطوط الحمراء.. والجمهور يعلق: صاير لحمها رخيص! (فيديو)

شاركت نجمة السوشال ميديا السعودية هند القحطاني فيديو جديد لها عبر حسابها في سناب شات حيث يتابعها الملايين من معجبينها.

هند ظهرت في الفيديو وهي تجلس في حديقة منزلها وعلقت بالقول: "اليوم اجى ع بالي أتشمس… والشمس مو حارة مقبولة"... هند ظهرت وهي ترتدي توب مكشوف بشكل كبير عند منطقة الصدر بطريقة جريئة للغاية.

الجمهور بدوره هاجم هند ووصل الأمر للمطالبة بالمحاسبة القانونية، وكان من بين التعليقات المتداولة "هذه شو صاير معها صاير لحمها رخيص".. وتابع أخر "الشمس تحرقك إن شاء الله"..وجاء في تعليق أحدهم "الواضح انو نسبة المشاهدة عندها نزلت قالت يلا نتعرى عشان نرفعها".. واضاف أخر "ليش هيك مو حاسبة حساب الآخرة ولا حساب إنها أم لـ أطفال"..

هند كانت الحديث الأبرز للجمهور خلال الأسابيع القليلة الماضية من بعد ما شاركت منشور تعبر فيه عن رغبتها بالارتباط والحب كغيرها من الفتيات، ومع تداول اسمها بشكل واسع أطلقت عدة مواصفات في الرجل الذي تطمح للارتباط به والتي كان منها "أن يكون بعمر الـ 28 _40.. يحبني ويحب أولادي وان يكون حنون ورومانسي ولا يتزوجني عن طمع واكون الوحيدة في حياته لا زوجة ولا خطيبة ولا عشيقة ومتعلم وله وظيفة، أما الأموال فلا تهمني"...