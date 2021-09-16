فنون ومشاهير

شبيه محمد رمضان يُشعل الجدل على مواقع التواصل.. تعرفوا إليه

Lebanon 24
16-09-2021 | 08:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشاب يشبه في ملامحه بشكل كبير الفنان المصري محمد رمضان.

 

والشاب الملقّب بـ"علاء الأسطورة"، يشبه كثيراً رمضان، حيث يشارك متابعيه يومياً بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي في موقع "تيك توك"، ما أثار ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظراً للشبه الكبير بينهما.

 
 

ويعتبر "علاء الأسطورة" الفنان محمد رمضان قدوته ومثله الأعلى في الحياة، إذ إنه لا يتابع إلا حساب محمد رمضان وحساباً آخر فقط، وهو دائماً يحاول لفت الأنظار إليه بنشر فيديوهاته وهو يقلّد رمضان من خلال الأداء التمثيلي لكليباته وأغانيه وبعض مشاهده من الأفلام والمسلسلات.

 

 
 

ويعتمد شبيه محمد رمضان الإطلالات الخاصة بالفنان من حيث ملابسه أو تسريحة شعره أو طريقة رقصه وأسلوبه في الكلام والحركة والغناء، بالإضافة إلى اعتماده دائماً المقولة الشهيرة لمحمد رمضان "ثقة في الله نجاح".

 

وكان آخر مقطع فيديو نشره "علاء الأسطورة" عبر حسابه الشخصي في منصة "تيك توك" السبب وراء شهرته وتداول اسمه خلال الساعات الأخيرة الماضية، والذي بدا فيه نسخة طبق الأصل عن الفنان محمد رمضان، بالإضافة إلى مهارته في تقليد حركاته وتعبيرات وجهه في أغنية "ثابت".

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع، معبّرين عن دهشتهم ومفاجأتهم من الشبه الكبير بينه وبين رمضان، كما أطلق عليه البعض "نمبر 2" و"محمد رمضان الغلابة".

 

المصدر: لها
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