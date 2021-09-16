فنون ومشاهير

طليقة عمرو دياب تفجّر مفاجأة: أقرب صديقاتي خانتني مع زوجي

Lebanon 24
16-09-2021 | 14:00
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في مفاجأة صادمة، كشفت النجمة شيرين رضا للمرة الأولى أنها تعرضت للخيانة الزوجية من قبل صديقتها المقرّبة.

وأضافت خلال برنامج "بصراحة مع"، الذي تتبادل فيه دورَي المذيعة والضيفة مع النجمة يسرا:" تعرضت للخيانة مرة من أعز صديقاتي، خانتني مع زوجي". وأضافت: "لا أتحدث معها لغاية اليوم، وقد توجعت كثيراً لانني لم أصدق ما حصل. تألمت بسببها اكثر من ألمي بسبب زوجي لانني كنت أتوقع الخيانة منه، ولكن الوجع من السيدة اقوى".
 
يُذكر أن شيرين رضا بعد انفصالها عن عمرو دياب والد ابنتها نور، تزوجت من رجل أعمال خليجي، لكن زواجهما لم يستمر طويلاً.
المصدر: لها
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