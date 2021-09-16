فنون ومشاهير

هاني شاكر: عمرو دياب تنازل لي عن هذه الأغنية

Lebanon 24
16-09-2021 | 11:00
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أثناء حلول النجمين هاني شاكر ومدحت صالح، ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذي يقدّمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، وجّه الأخير سؤالا للضيفين، حول رد فعلهما إذا أخذ مطرب آخر أغنية منه، ليفجّر نقيب الموسيقيين مفاجأة من العيار الثقيل بقوله: "لا مش هزعل. الواحد لازم يكبّر دماغه"، وذكر موقفاً جمعه بالنجم عمرو دياب حين عرض عليه بهاء الدين محمد أغنية "بتحبيه"، وبالفعل سجّلها هاني شاكر في الاستوديو، في الوقت الذي قدّمها فيه "الهضبة" خلال إحدى حفلاته، وبمجرد معرفته بأن الأغنية سجّلها هاني شاكر، تنازل عنها بكل ودّ".
 
 
المصدر: لها
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