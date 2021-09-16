الموت يفجع سلاف فواخرجي بأغلى الناس!

فُجعت النجمة السورية سلاف فواخرجي بوفاة والدها الناقد السينمائي محمد فواخرجي بعد 3 سنوات على وفاة والدتها الكاتبة ابتسام أديب.



وأعلنت الخبر نقابة الممثلين السوريين عبر حسابها في موقع "فيسبوك" من خلال منشور جاء فيه: "فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدّم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها".

وعلى الصعيد الفني، شاركت فواخرحي في الموسم الماضي في بطولة مسلسل "الكندوش" إلى جانب الفنانين: أيمن زيدان، وسامية الجزائري، وصباح الجزائري، وشكران مرتجى، وكندة حنا، وهو من تأليف حسام تحسين بك، وإخراج سمير حسين.