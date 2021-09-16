فنون ومشاهير

ظهور نادين نسيب نجيم مع خبير تجميل إسرائيلي في دبي يثير ضجة واسعة! (صور)

Lebanon 24
16-09-2021 | 09:23
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وجّه ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي إنتقادات لاذعة للممثلة نادين نسيب نجيم بسبب ظهورها في صورة مع خبير تجميل يُدعى "آيدو رافيل"، وقيل أنّه يحمل الجنسيّة الإسرائيليّة. 
 
 
لدى البحث عن الصورة المُتداولة، لا يمكن العثور عليها على حساب نجيم أو رافيل، لكن تغريدات عبر "تويتر" أشارت إلى أن الصورة قد التُقطت في دبي أثناء تصوير إعلان جديد. 
 
واستندت المعلومات المنتشرة إلى حساب منسوب لـ "آيدو رافيل" على تويتر يُعرّف فيه عن نفسه بالقول "خبير مكياج مولود في إسرائيل. بدأت مسيرتي في تل أبيب عام 1995، وانتقلت الى مدينة نيو يورك".
 
 
بالمقابل، تغيب هذه المعلومات عن الحساب الرسمي لرافيل عبر إنستغرام، الأمر الّذي دفع البعض إلى التشكيك بمصداقية الأخبار المُتداولة. 
 
ونادين لم ترد على اي من تلك الاخبار، وقد لا تكون بحاجة الى الرد في ظل تواجدها بمكان تصوير، قد لا تعلم فيه بجنسية كل شخص متواجد هناك. 
 
المصدر: lbc
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