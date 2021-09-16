فنون ومشاهير

إبنة نوال الزغبي بـ"شورت" وبطن مكشوف من داخل المصعد! (صورة)

Lebanon 24
16-09-2021 | 09:44
A-
A+
Doc-P-864523-637674076996180255.jpg
Doc-P-864523-637674076996180255.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت تيا ديب، إبنة الفنانة نوال الزغبي، صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها من داخل المصعد بـ"شورت" أسود وبطن مكشوف.
 
No description available.
مواضيع ذات صلة
إبنة نوال الزغبي مع شاب داخل المصعد... تعرفوا على حبيب تيا ديب! (صورة)
lebanon 24
17/09/2021 01:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نشرها صورة مع حبيبها في المصعد.. ابنة نوال الزغبي بإطلالة مثيرة بالجلد الأسود (صور)
lebanon 24
17/09/2021 01:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تيا ديب تنشر صورة مع والدتها نوال الزغبي.. والجمهور يُعلق: "قمرين"
lebanon 24
17/09/2021 01:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وشم إبنة نوال الزغبي يثير جدلاً كبيراً (صورة)
lebanon 24
17/09/2021 01:46:46 Lebanon 24 Lebanon 24

نوال الزغبي

مصعد

تيا ديب

صورة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2021-09-16
14:00 | 2021-09-16
13:16 | 2021-09-16
12:49 | 2021-09-16
12:42 | 2021-09-16
11:00 | 2021-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website