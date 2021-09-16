فنانات اتهمن بالفسق والفجور آخرهن فيفي عبده



كُثر هن الفنانات التي طالتهن سهام الانتقادات في الآونة الأخيرة بسبب ما نشرنه على الصفحات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي رصد لبعض الفنانات اللواتي اتهمن بممارسة الفجور والتحريض على الفسق: ليس جديداً على فنانات العالم العربي تلقي الانتقادات الحادة من قبل المتابعين، خاصة إذا كانت الأعمال التي يقدمونها جريئة.كُثر هن الفنانات التي طالتهن سهام الانتقادات في الآونة الأخيرة بسبب ما نشرنه على الصفحات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.وفي رصد لبعض الفنانات اللواتي اتهمن بممارسة الفجور والتحريض على الفسق:

فيفي عبده

بعد أيام قليلة من نشرها لفيديو أثناء رقصها بـ "فوطة الحمام"، تقدم محامي مصري ببلاغ للنائب العام المصري، ضدها متهماً إياها بنشر الفسق والفجور، وأكد من خلال الدعوى المقدمة أن الفيديو يتنافى مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري.

رانيا يوسف

تلقت الممثلة رانيا يوسف عشرات البلاغات في النيابة العامة بعد ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2019 بفستان، اعتبره كثيرون "خادشاً للحياء"، ووجهت لها تهماً بالتحريض على الفسق والفجور، وإغراء القصر، ونشر الرذيلة التي تخالف الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع المصري.

الراقصة دينا

تصريحات دينا وحديثها عن الرقص الشرقي كان سبباً لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، إلا أن محكمة مصرية برأتها من تلك التهمة على خلفية تقديمها برنامجاً تلفزيويناً عام 2014 لتعليم الفتيات الرقص.

واتهمها البلاغ بـ"التعدي على قيم الأسرة المصرية والتحريض على الفسق والدعارة".

سما المصري

قضت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، في تشرين الثاني 2020 بحبس الفنانة سما المصري سنة في اتهماها بالفسق والفجور والاعتداء على قيم المجتمع المصري.