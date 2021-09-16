أجور النجوم الأتراك للحلقة الواحدة مرتفعة للغاية...تعرفوا إليها!

لا شك أن الممثلين الأتراك حققوا نجومية في وطنهم وخارجه جعلهم يحصلون على مبالغ مالية عالية جداً ولذلك سنقدم لكم قائمة للممثلين الأتراك الأعلى أجرًا والمبلغ الذي يتقاضونه عن الحلقة الواحدة لهذا العام، وفقاً لموقع "الفن":

بوراك اوزجيفيت

يعتبر بوراك أوزجيفيت من أعلى الممثلين أجراً فهو يتقاضى عن الحلقة الواحدة في مسلسل "المؤسس عثمان" حوالي 210 آلاف ليرة أي حوالي 24874 دولار أميركي. فقد حقق هذا العمل التركي التاريخي نجاحاً كبيراً وترجم لعدة لغات ليصبح متاحا للمشاهدة في 32 دولة حول العالم حتى ان عدد المشتركين على القناة الخاصة به فاق الـ 3 ملايين مشاهدة.





إنجين أكيوريك وتوبا بويوكوستن







كيفانش تاتليتوغ إنجين أكيوريك وتوبا بويوكوستن حصلا على 200 ألف ليرة عن كل حلقة من مسلسل ابنة السفير أي حوالي 23690 دولار أميركي . وكانت توبا قد انضمت إلى هذا المسلسل بعد انسحاب النجمة نسليهان أتاغول بسبب المرض.كيفانش تاتليتوغ

كيفانش تاتليتوغ أو مهند كما يعرفه الجمهور العربي يصل أجره إلى 180 ألف ليرة عن الحلقة الواحدة أي حوالي 21321 دولار أميركي.

إنجين آلتان دوزياتان

تقاضى النجم التركي إنجين آلتان دوزياتان عن دوره في المسلسل الشهير قيامة أرطغرل 150 ألف ليرة عن الحلقة الواحد اذ برع في أداء دور هذه الشخصية التاريخية اي حوالي 17767 دولار أميركي.



بيرين سات

بيرين سات واحدة من أهم النجمات في تركيا يصل المبلغ الذي تتقاضاه 120 ألف ليرة اي 14214 دولار أميركي للحلقة الواحدة. وكانت بيرين قد فازت بجائزة أفضل ممثلة لعام 2020 وذلك في حفل توزيع جوائز التفاحة الزرقاء عن مسلسلها "عطية".



أراس بولوت إينيملي

حصل أراس على 120 ألف ليرة عن الحلقة الواحدة في مسلسل الحفرة أي إنه يتقاضى نفس أجر بيرين سات على الرغم من عمره الصغير إلا أنه حقق نجاحاً استثنائياً في الفترة الماضية.