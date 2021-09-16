ليدي غاغا تنتزع لقب "الأيقونة"

تصدّرت ليدي غاغا، أمس الأول، قائمة النجمات الأكثر أناقة التي اختارتها مجلة "بيبول" وضمت أيضاً زيندايا بطلة مسلسل "يوفوريا" والممثلة فيولا ديفيس الحائزة جائزة أوسكار.وتُوجّت غاغا بلقب "الأيقونة" في عدد المجلة للنجوم الأكثر أناقة هذا العام رغم أنها لم تطأ بقدميها قط السجادة الحمراء.وبدلاً من ذلك، أشادت المجلة بإطلالاتها الراقية في عالم الموضة والأزياء والتي تراوحت بين "فستان قطني يأخذ شكل منحوتة فنية وفستان أسود مصنوع من الدانتيل".