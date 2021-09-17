يارا تتألق بأغنية "أنا رُحت منك"

نالت أغنية الفنانة يارا الجديدة إعجاب العديد من متابعيها والتي اختارت أن تكون باللهجة المصرية بعنوان "أنا رحت منك"، وهي أول الغيث من ألبومها المصري الجديد الذي كشفت عنه مؤخراً بعنوان "مليت".

ونال كليب الأغنية استحساناً لدى جمهور يارا في الوطن العربي، والذي أخرجه نوبل باسيل وحققت من خلاله بعد يومين على طرحه ما يقارب المئة ألف مشاهدة.