فنون ومشاهير

وائل كفوري نسي عيد ميلاده ويسأل :"لمن قالب الحلوى؟".. وهذا عمره (فيديو)

Lebanon 24
17-09-2021 | 00:30
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شكر الفنان وائل كفوري كلّ من هنّأه على منصّات التواصل الإجتماعي بمناسبة عيد ميلاده.

 

وغرّد وائل عبر حسابه على تويتر قائلا: "بِشكِركُن مِن قَلب قَلبي على معايداتكُم ورسايلكُم الحاملة هالكَمّ مِن الحُبّ والوفا والصّدق، وانشالله بالسنين القادمة مِنعَيّد سَوا بِظروف أفضَل. بحِبّكن".

 

 وكان أصدقاء وائل فاجأوه بقالب حلوى، فاستغرب مُتسائلاً "لمن قالب الحلوى؟"، ليتبيّن أنه نسي عيد ميلاده.

 

A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)


 
 

يُذكر ان وائل مواليد 14 أيلول 1974 أي أصبح عمره 47 سنة.

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