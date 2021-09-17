وائل كفوري نسي عيد ميلاده ويسأل :"لمن قالب الحلوى؟".. وهذا عمره (فيديو)

شكر الفنان وائل كفوري كلّ من هنّأه على منصّات التواصل الإجتماعي بمناسبة عيد ميلاده.

وغرّد وائل عبر حسابه على تويتر قائلا: "بِشكِركُن مِن قَلب قَلبي على معايداتكُم ورسايلكُم الحاملة هالكَمّ مِن الحُبّ والوفا والصّدق، وانشالله بالسنين القادمة مِنعَيّد سَوا بِظروف أفضَل. بحِبّكن".

وكان أصدقاء وائل فاجأوه بقالب حلوى، فاستغرب مُتسائلاً "لمن قالب الحلوى؟"، ليتبيّن أنه نسي عيد ميلاده.

يُذكر ان وائل مواليد 14 أيلول 1974 أي أصبح عمره 47 سنة.