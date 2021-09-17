فنون ومشاهير

أول صورة تجمع تيم حسن وايميه صياح في "الهيبة".. وهكذا علقت الأخيرة

Lebanon 24
17-09-2021 | 02:00
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نشرت مقدمة البرامج والممثلة ايميه صياح صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام تجمعها بالممثل السوري تيم حسن.

 

وعلقت ايميه على الصورة بالقول: "والتصوير مستمرّ الهيبة جبل قريبًا جدّا. مع جبل الهيبة النجم تيم حسن الذي كانت التجربة معه أكثر من رائعة؛ كانت مُلْهِمة، ومُمْتِعة ومُغْنِية".

 

A post shared by Aimée SAYAH إيميه الصيّاح (@aimeesayah)


 

يُذكر أن إيميه كانت قد كشفت في وقت سابق عن جزء بسيط من شخصيتها في الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة" ، حيث لفتت ان الشخصية تدعى سارة ابراهيم، لكنها شوقت المتابعين حول مهنتها والهدف من قضيتها واضعة الجمهور في حيرة وشوق لمتابعة المسلسل الذي سيعرض قريبًا على الشاشة.

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