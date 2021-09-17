أول صورة تجمع تيم حسن وايميه صياح في "الهيبة".. وهكذا علقت الأخيرة

نشرت مقدمة البرامج والممثلة ايميه صياح صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام تجمعها بالممثل السوري تيم حسن.
وعلقت ايميه على الصورة بالقول: "والتصوير مستمرّ الهيبة جبل قريبًا جدّا. مع جبل الهيبة النجم تيم حسن الذي كانت التجربة معه أكثر من رائعة؛ كانت مُلْهِمة، ومُمْتِعة ومُغْنِية".
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A post shared by Aimée SAYAH إيميه الصيّاح (@aimeesayah)
A post shared by Aimée SAYAH إيميه الصيّاح (@aimeesayah)
يُذكر أن إيميه كانت قد كشفت في وقت سابق عن جزء بسيط من شخصيتها في الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة" ، حيث لفتت ان الشخصية تدعى سارة ابراهيم، لكنها شوقت المتابعين حول مهنتها والهدف من قضيتها واضعة الجمهور في حيرة وشوق لمتابعة المسلسل الذي سيعرض قريبًا على الشاشة.