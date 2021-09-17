فنون ومشاهير

فنانة لبنانية غائبة عن الساحة الفنية تُحدث ضجة بإطلالتها.. ظهرت بفستان ساتان مُثير (صورة)

Lebanon 24
17-09-2021 | 03:00
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نشرت الفنانة ميليسا صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وخطفت ميليسا الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الفوشيا من قماشة الساتان.

A post shared by Melissa (@melissasuperstar)


 
 

ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

 

يُذكر ان ميليسا غائبة عن الوسط الفني ولم تصدر في الفترة الأخيرة أعمالا جديدة.

 

 

ومن أبرز الأغاني التي اشتهرت بها: لو بتكون، مفكر حالك مين، عشقاك، ليل يا ليل وغيرها.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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