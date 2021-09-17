فنانة لبنانية غائبة عن الساحة الفنية تُحدث ضجة بإطلالتها.. ظهرت بفستان ساتان مُثير (صورة)

نشرت الفنانة ميليسا صورة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.
وخطفت ميليسا الأنظار بإطلالتها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الفوشيا من قماشة الساتان.
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ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.
يُذكر ان ميليسا غائبة عن الوسط الفني ولم تصدر في الفترة الأخيرة أعمالا جديدة.
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ومن أبرز الأغاني التي اشتهرت بها: لو بتكون، مفكر حالك مين، عشقاك، ليل يا ليل وغيرها.