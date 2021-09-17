فنون ومشاهير

شام الذهبي تبارك لوالدتها أصالة بكلمة "الإخلاص"... هل قصدت طارق العريان؟

Lebanon 24
17-09-2021 | 05:00
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قدّمت شام الذهبي التهاني لوالدتها الفنانة السورية أصالة نصري إثر زواجها من فائق حسن الشاعر العراقي ومدير أعمال مواطنه الفنان ماجد المهندس.

 

ونشرت الذهبي صورة تجمع نصري وحسن عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، وأرفقتها بالتعليق: "عروستنا الحلوة، الله يسعدك يا أمي وبنتي، ويبعتلك أيام حلوة مثل قلبك المحب الحساس، اللي أنا متأكدة مثلك إنه حبيبنا فائق رح يبادله المحبة الكبيرة اللي بتستحقيها، الله يحفظكم وتكمّلوا الحياة سوا بالمحبة والود والإخلاص".

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وركزّت التعليقات على كلمة "الإخلاص" التي استخدمتها الذهبي في ختام منشورها، معتبرين أنها أرادت الغمز من قناة طليق والدتها المخرج والمنتج المصري طارق العريان، بخاصة أنّ والدتها كانت قد نشرت بُعيد انفصالها عنه، صورة له مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، متحدثةً عن ألمها بسببها.

 

وتزوجت أصالة في العلن مرتين، الأولى كانت من أيمن الذهبي والذي أنجبت منه ابنتهما شام في عام 1992 وابنهما خالد في عام 1998 إلا أنهما انفصلا في عام 2005، والثانية في 27 آذار من عام 2006 من طارق العريان الذي أنجبت منه التوأم آدم وعلي في أيار 2011، وفي 6 كانون الثاني عام 2020 الماضي أعلنت انفصالها عنه.

 

 

المصدر: لها
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