فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!

أحدّثت الفنانة المصرية فيفي عبده ضجّة واسعة بسبب تصريحات أطلقتها في برنامج "السيرة" عبر شاشة dmc من تقديم الإعلامية وفاء الكيلاني.

وقالت عبده: "لما أبويا أتجوز على أمي بقيت هي الست والراجل.. كان قلبها بيتقطع علشان ست خدتها من أبويا، كانت بتضربنا أنا وأخواتي بالكرباج السوداني".

وأضافت: "مرة لما رجعت من برة لقيتها ضاربة أختي ومكتفاها بعنف فظيع، اضطريت أفك أختي اترزعت حتة علقة، مع إني كنت طيبة أوي مش نمرودة أي حاجة بقبل بيها".

وأردفت: "أمي ما كنتش تقعدنا مع ناس كبار بيتكلموا وأنا عندي 10 سنين ما كنتش عارفة اسألها إحنا جينا إزاي، ولحد ما اتجوزت كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها.. هي فهمتنا كده، ما كنش فيه البجاحة اللي موجودة دلوقتي.. ما كنش فيه الميديا زي دلوقتي".

وأضافت في محور آخر: "كنت بدخل أي بيت بليل عشان أنام تحت بير السلم "ما كانش عندي حتة أنام فيها".