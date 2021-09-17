بعد ربطها بين لقاح كورونا والضعف الجنسي.. البيت الأبيض يتواصل مع نيكي ميناج

عرض البيت الأبيض على النجمة الأميركية نيكي ميناج أنّ يوفر لها اتصالاً بأحد أطباء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل الإجابة على تساؤلاتها حول فيروس كورونا.وأكّدت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض جين بساكي أن "البيت الأبيض يتعامل بانتظام مع الأشخاص الذين لديهم منصات ضخمة على "السوشيال ميديا".وكانت ميناج قد أعلنت أنها غابت عن حفل "ميت غالا" السنوي بسبب عدم تلقيها اللقاح، لعدم حصولها على كل المعلومات اللازمة عنه، قبل أن تتحدث في وقت لاحق عن علاقة لقاح كورونا بالضعف الجنسي.ويُتابع ميناج على موقع "تويتر" أكثر من 22 مليون شخص، وعلى تطبيق "إنستغرام" أكثر من 157 مليون معجب.