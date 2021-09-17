فنون ومشاهير

نيللي كريم ترد على انتقادات فارق العمر بينها وبين زوجها

Lebanon 24
17-09-2021 | 14:00
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بعد الانتقادات التي طاولتها إثر زواجها من لاعب الإسكواش السابق والممثل هشام عاشور، خرجت الفنانة المصرية نيللي كريم لتردّ على تلك الانتقادات بسبب فارق السنّ بينها وبين زوجها، خاصة أنه الزواج الأول لعاشور، والثالث لها.

وقالت نيللي كريم خلال اتصال هاتفي مع برنامج "ET بالعربي" في أول حديث لها بعد زواجها: "لا يوجد في الحب حسابات. ستصاب بالهلع عندما تسمع وترد على كلام الناس. أنا أمشي بمبدأ امشي مع قلبك وإحساسك وهو توفيق من ربنا".

وأضافت: "ليس بقرار سهل أن يتزوج رجل من نجمة، وخصوصاً لو هو رجل شرقي، ولكن هذا ما يحصل عندما يكون للرجل ثقة في نفسه. واهم شيء انني سعيدة في حياتي".
 
وأشارت نيللي كريم إلى أن روتين حياتها اختلف تماماً بعد زواجها من هشام عاشور، حيث يستيقظان معاً في تمام الساعة السابعة والنصف لممارسة التمرينات الرياضية، واصفة أن الروتين الذي تعيشه مع زوجها لطيف للغاية.
المصدر: لها
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