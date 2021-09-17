فنون ومشاهير

نجمة شهيرة "إبنة زعيم مافيا" (صورة)

Lebanon 24
17-09-2021 | 12:25
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أفادت وسائل إعلام تركية أن الممثلة التركية نسرين جواد زادة ستجسد في مسلسل "ثلاثة قروش" شخصية بهار إبنة زعيم مافيا، ومن المقرر أن يبدأ دورها في الحلقة الثانية.
على صعيد آخر كانت قد كشفت نسرين جواد زادة مؤخرًا أنها لم تنفصل عن حبيبها جوكهان ألكان، مشيرة لوسائل إعلام تركية، إلى أن حبيبها موجود في أنطاكيا من أجل تصوير مسلسله الجديد.
وتوجهت لها صحفية بالقول :"لماذا لا تتحدثين اذاً؟"، فأجابت نسرين :"لأنكم مهما قلت تقومون بتحريف الكلام و تكتبون أشياء أخرى".
 
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