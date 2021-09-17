فنون ومشاهير

شاكيرا تفاجئ الجمهور برقصة مع والدها (فيديو)

Lebanon 24
17-09-2021 | 12:34
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نشرت النجمة العالمية شاكيرا فيديو على صفحتها الخاصة على "إنستغرام" يظهر رقصها مع والدها بمناسبة عيد ميلاده التسعين.
وعلقت شاكيرا على الفيديو بالقول: "في السادس من أيلول، رأيت والدي يصل إلى التسعين من عمره، أتذكر كيف يحبه ويحتفل به كل من حوله جعلني أفكر في حياتي الخاصة، وأتساءل عما إذا كنت في يوم من الأيام سأتمكن مثله من الوصول إلى سن متقدمة، مصحوبًا بالكثير من الحب الصادق".
 
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