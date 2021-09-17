فنون ومشاهير

شقيق نانسي عجرم وزوجته بطلا فيديو كليبها الجديد (فيديو)

Lebanon 24
17-09-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-864954-637675057891870886.jpg
Doc-P-864954-637675057891870886.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فيديو كليب لأغنيتها "حياة" من ألبومها الجديد "نانسي 10".
وتضمن الفيديو مشاهد من حفل زفاف شقيقها الفنان اللبناني نبيل عجرم وزوجته، الذي أقيم من أسابيع، بعد أيام من زواجه في قبرص.
أغنية "حياة" من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد وتوزيع هادي شرارة.
يشار إلى أن نبيل عجرم سبق أن دخل مجال الفن في فترة سابقة، وغاب عن الأضواء فجأة، من دون معرفة الأسباب التي دفعته لإتخاذ هذا القرار.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:04 | 2021-09-17
15:59 | 2021-09-17
14:42 | 2021-09-17
14:23 | 2021-09-17
14:00 | 2021-09-17
13:05 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website