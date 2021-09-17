شقيق نانسي عجرم وزوجته بطلا فيديو كليبها الجديد (فيديو)

أطلقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم فيديو كليب لأغنيتها "حياة" من ألبومها الجديد "نانسي 10".وتضمن الفيديو مشاهد من حفل زفاف شقيقها الفنان اللبناني نبيل عجرم وزوجته، الذي أقيم من أسابيع، بعد أيام من زواجه في قبرص.أغنية "حياة" من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد وتوزيع هادي شرارة.يشار إلى أن نبيل عجرم سبق أن دخل مجال الفن في فترة سابقة، وغاب عن الأضواء فجأة، من دون معرفة الأسباب التي دفعته لإتخاذ هذا القرار.