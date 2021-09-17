فنون ومشاهير

بعد الجدل حول جسمها الغريب... مروة راتب تكشف حقيقة خضوعها لعملية نحت (صورة)

Lebanon 24
17-09-2021 | 13:05
A-
A+
Doc-P-864960-637675061747665924.jpg
Doc-P-864960-637675061747665924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الممثلة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب أنها لم تخضع لعملية نحت، فظهرت بجسدها الطبيعي، وكشفت عن أنها تلبس ثيابًا داخلية بجوانب ممتلئة لتظهر بهذا الشكل. وكانت قد شاركت الجمهور صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً باللون البرتقالي ضيق كشف عن منحيات جسمها الغريب، وصدمت المتابعين بساقيها الممتلئين جداً عن منطقة الورك، وبطريقة غريبة، وأكد المتابعين كالعادة أنها خضعت لعملية نحت لتظهر بهذا الشكل، وعلقت مروة على الصورة موجهة تحية للشعب السعودي والكويتي: "الشعب السعودي والكويتي ودي أبوسكم شخص شخص بين عيونكم".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:04 | 2021-09-17
16:00 | 2021-09-17
15:59 | 2021-09-17
14:42 | 2021-09-17
14:23 | 2021-09-17
14:00 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website