بعد الجدل حول جسمها الغريب... مروة راتب تكشف حقيقة خضوعها لعملية نحت (صورة)

كشفت الممثلة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب أنها لم تخضع لعملية نحت، فظهرت بجسدها الطبيعي، وكشفت عن أنها تلبس ثيابًا داخلية بجوانب ممتلئة لتظهر بهذا الشكل. وكانت قد شاركت الجمهور صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً باللون البرتقالي ضيق كشف عن منحيات جسمها الغريب، وصدمت المتابعين بساقيها الممتلئين جداً عن منطقة الورك، وبطريقة غريبة، وأكد المتابعين كالعادة أنها خضعت لعملية نحت لتظهر بهذا الشكل، وعلقت مروة على الصورة موجهة تحية للشعب السعودي والكويتي: "الشعب السعودي والكويتي ودي أبوسكم شخص شخص بين عيونكم".